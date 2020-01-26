إغلاق ديزني لاند هونج كونج بسبب الفيروس القاتل

بكين(صدى):

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الأحد، عن بدء إغلاق ملاهي ديزني لاند وأوشن بارك بهونج كونج، من اليوم، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا القاتل.

وأصيب نحو 1975 شخصا في الصين، بفيروس كورونا الجديد بحلول 25 يناير، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56.

وظهر الفيروس في البداية في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا وفرنسا وكندا.

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