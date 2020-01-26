بالصور..أناقة جِدة روسية تجاوزت الـ 40 عامًا تجعلها ملكة جمال

مكسيكو(صدى):

أثبتت سيدة روسية، أن السن مجرد رقم، لا أهمية له، وذلك بحصولها على لقب ملكة جمال العالم للجدات، اللاتي تجاوزت أعمارهن الأربعين عاماً.

ورغم كبر سنها، إلا أنها لازالت تتمتع بالأناقة، لتفوز باللقب في المسابقة التي شارك فيها 30 امرأة أكبرهن سناً تبلغ 76 عاماً.

وتقام مسابقة أجمل جدات الكون، في العديد من العواصم العالمية، مثل نيويورك وسانت بطرسبورج الروسية.

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