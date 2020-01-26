شاب يضع نفسه في قبضة الشرطة لتخليصه من الزواج!

بكين(صدى):

قرر شاب في الصين، اللجوء إلى حيلة غريبة لكي يجبر خطيبته على الإنفصال عنه، حيث اكتشف فجأة أنه لم يعد يرغب في الزواج منها.

وقرر الشاب أن يجعل نفسه مجرمًا، حتى تلقي الشرطة القبض عليه،حيث اعتقد أن عروسه وعائلتها سيشعران بخيبة أمل كبيرة من الأخبار التي تؤكد القبض عليه بتهمة السرقة، حتى أنهم سيلغون ترتيبات الزفاف على الفور، مما يتيح له أن ينفصل عنها دون ذنب.

وبالفعل سرق الشاب معدات أحد الملاهي الليلية، رغم أنه يعلم جيدا أن المكان مراقب بالكاميرات، وعندما سٌئل عن دوافعه، أخبر الضباط بالحقيقة.