بالفيديو..مواطن بعد شراءه منزل مؤثث: «تحويشة العمر ضاعت»

حمود العنزي(صدى):

روى مواطن تجربة صادمة له، مع شراء منزل جاهز وكامل الأثاث، محذرًا متابعيه من شراء تلك المنازل.

وقال المواطن خلال مقطع فيديو له: بيت مؤثث ومركب تكييفات، ومخسوف بثلاث أرباع الصالة لعمق 8 أمتار.

وأضاف: ظهر أنها مبنية على أدفان، والحمد لله كنا معزومين بالخارج ورجعت وجدت بيتنا انهد، تحويشة العمر ضاعت.

وأكد المواطن أن عيوب تلك المنازل، تظهر للمشتري مع أول موجة أمطار وسيول، مشيرًا إلى أن العيوب تشمل: السباكة، والنجارة وغيرها.