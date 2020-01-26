أربعيني يوثق مقطعًا لزوجته الخائنة في أوضاع مخلة

القاهرة(صدى):

اكتشف عامل مصري أربعيني، خيانة زوجته له، بالصدفة، فقرر الانتقام منها وتوثيق خيانتها بمقطع فيديو لها وهي في أوضاع مخلة بصحبة رجل آخر.

وكان الزوج قد اكتشف، أن زوجته تستغل وقت خروجه للدوام، لتحضر عشيقها لممارسة الفاحشة على فراشه.

وفي يوم الواقعة، كان الزوج قد قرر العودة للمنزل فجأة دون إخطار زوجته، وعند الدخول شاهد زوجته، وعشيقها، داخل غرفة نومه في أوضاع مخلة فقرر تصوير المشهد كفضيحة لهما.

وتم ضبطهما قبل الهروب، بالاشتراك مع أهالي المنطقة وربطهما حتى وصلت الشرطة.