بالفيديو.. صالح الصقري: موقفنا سليم تجاه احتجاج العدالة
أكد صالح الصقري، مدير الكرة بنادي الاتحاد، أمس السبت، على سلامة موقف فريقه تجاه الاحتجاج الذي تقدم به نادي العدالة بشأن مشاركة 8 لاعبين أجانب في قائمة العميد بمباراتهما أمس.
وقال صالح الصقري، في تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية: ” موقفنا سليم تجاه احتجاج العدالة.. برونو لعب بعد الموافقة من رابطة دوري المحترفين .. إشكالية العدالة مع الرابطة.. إذا كان هناك إشكالية ” .
وكان نادي العدالة، قد تقدم باحتجاج رسمي إلى اتحاد كرة القدم ضد نادي الاتحاد، وذلك لوجود 8 لاعبين أجانب في قائمته بالمباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل السلبي؛ ضمن الجولة الخامسة عشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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