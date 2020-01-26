‏بالفيديو.. صالح الصقري: موقفنا سليم تجاه احتجاج العدالة

نواف السالم(صدى):

أكد صالح الصقري، مدير الكرة بنادي ‎الاتحاد، أمس السبت، على سلامة موقف فريقه تجاه الاحتجاج الذي تقدم به نادي العدالة بشأن مشاركة 8 لاعبين أجانب في قائمة العميد بمباراتهما أمس.

وقال صالح الصقري، في تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية: ” موقفنا سليم تجاه احتجاج ‎العدالة.. برونو لعب بعد الموافقة من رابطة دوري المحترفين .. إشكالية العدالة مع الرابطة.. إذا كان هناك إشكالية ” .

وكان نادي ‎العدالة، قد تقدم باحتجاج رسمي إلى اتحاد كرة القدم ضد نادي ‎الاتحاد، وذلك لوجود 8 لاعبين أجانب في قائمته بالمباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل السلبي؛ ضمن الجولة الخامسة عشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.