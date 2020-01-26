بالفيديو.. مواطنة تروي تفاصيل قيام عمها بحرقها بـ «ماء النار»

عادل الحربي(صدى):

روت مواطنة تفاصيل مروعة لتعرضها للحرق بماء النار عن طريق عمها الخمسيني الذي دأب على تعنيفها نفسيًا وجسديًا هي وأخواتها نظرًا لحالة والدها العاجز الذي لا يستطيع الدفاع عنهن.

وقالت المواطنة في برنامج ” يا هلا ” عبر فضائية روتانا خليجية، أن عمها يعاني من الشك الشديد؛ حيث أنه في مرة ناداها أثناء خروجها مع والدتها وأخواتها البنات ذات يوم ليحرقها بماء النار ” الأسيد “، وذلك قبل عام من الآن.

وأوضحت الشابة، أنها تحتاج إلى زراعة جلد في رقبتها؛ بسبب عملية الاعتداء وتكلفتها عالية لا تستطيع إجراءها في أي مستشفى خاص؛ فيما طالبت الجهات المعنية بضرورة النظر في شكواها.