بالفيديو.. نجلاء القاسم: انتشار «سناب شات» بين السعوديين دليل على تقدمنا
علقت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، نجلاء القاسم، أمس السبت، على التقارير التي تقول أن المملكة احتلت المركز الخامس من حيث استخدام تطبيق سناب شات الشهير، على مستوى العالم.
وقالت نجلاء القاسم، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج ” سيدتي ” على قناة روتانا خليجية: ” انتشار “سناب شات” بين السعوديين دليل على أننا من الدول المتقدمة.. والمشهور يجب أن يراعي عادات وتقاليد وقيم المجتمع ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91862 ] نشر منذ 25 دقيقة
دليل على الخنبات والتخلف والخيبات ..
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14876 ] نشر منذ 17 دقيقة
دليل على الخفه😊😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53842 ] نشر منذ 14 دقيقة
مين نجلاء قاسم🤔
اول مره أسمع بهل الأسم
عموما باالطقاق😐