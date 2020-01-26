بالفيديو.. نجلاء القاسم: انتشار «سناب شات» بين السعوديين دليل على تقدمنا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

علقت ‏نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، ‎نجلاء القاسم، أمس السبت، على التقارير التي تقول أن المملكة احتلت المركز الخامس من حيث استخدام تطبيق سناب شات الشهير، على مستوى العالم.

وقالت نجلاء القاسم، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج ” سيدتي ” على قناة روتانا خليجية: ” انتشار “سناب شات” بين السعوديين دليل على أننا من الدول المتقدمة.. والمشهور يجب أن يراعي عادات وتقاليد وقيم المجتمع ” .