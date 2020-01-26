‏الأهلي يكشف عن لاعبيه الأجانب المشاركين في دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي(صدى):

كشف النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، عن قائمة لاعبيه الأجانب المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020.

وضم الأهلي في قائمة الفريق الآسيوية اللاعبين: ” عمر السومة، يوسف بلايلي، دي سوزا، ماركو مارين “؛ حيث سيواجه الراقي نظيره استقلال الطاجيكي في ختام مباريات الملحق في بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2020.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء والموافق 28 يناير على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة؛ فيما سينتقل الفائز من مباراة الأهلي واستقلال الطاجيكي للمشاركة ضمن المجموعة الأولى في البطولة والتي تضم الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي.