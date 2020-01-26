الهلال يتوصل إلى اتفاق مع علي البليهي لتجديد عقده

ماجد محمد(صدى):

أكدت تقارير صحفية، مساء اليوم السبت، على توصل إدارة نادي الهلال إلى اتفاق نهائي مع علي البليهي، مدافع الفريق لتجديد عقده لمدة ثلاثة أعوام مقبلة وذلك بعدما دخل فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان النهائي عن تجديد عقد اللاعب رسميا خلال اليومين المقبلين؛ فيما كانت إدارة الهلال قد اضطرت إلى إعادة النظر في العرض المقدم لتجديد عقد البليهي، من خلال تجهيز عرض آخر يحمل قيمة مالية أعلى من العرض السابق.

وشددت على حرص الإدارة الهلالية، على إبقاء لاعبي الفريق والمحافظة عليهم، ومن ضمنهم البليهي بعد أن أوصى الروماني رازفان لوشيسكو المدرب بتجديد عقده.