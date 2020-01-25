شاهد.. فيتوريا يفقد أعصابه على «بن زكري» وحكم اللقاء

ماجد محمد(صدى):

فقد مدرب فريق النصر، البرتغالي روي فيتورها، أعصابه أمام مدرب فريق ضمك نور الدين بن زكري، عقب لقاء الفريقين اليوم الخميس.

وانتهى اللقاء الذي أُقيم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتعادل النصر في اللحظات الأخيرة بهدف سدّده عبدالرزاق حمدالله من ضربة جزاء، لتصبح النتيجة 1-1.

وأوضح مقطع فيديو، فقدان فيتوريا السيطرة على أعصابه وظل يوبخ «بن زكري» وحدثت مشادة بينهما، كما ذهب مدرب النصر إلى حكم المباراة ليعترض على أداءه وسط محاولات تهدئته.

واعترض عدد من الرياضيون على سلوك «فيتوريا» تجاه «بن زكري» وحكم اللقاء، مطالبين لجنة الانضباط والأخلاق بالتحقيق في تلك المشاهد الموثقة بمقاطع فيديو.