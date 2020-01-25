اشتراط ابتعاد المدخن 10 أمتار في الأماكن العامة  

علي القحطاني(صدى):

اشترطت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين أن يبتعد المدخن 10 أمتار في الأماكن العامة.

وجاء نص لائحة “مكافحة التدخين” على الآتي:”يجب على المدخن الابتعاد مسافة 10 أمتار عن المواقع المهيأة لدخول الناس أو عقد اجتماع أو جلوس أو مرور الناس”.

وتضمنت المجمعات العامة والمراكز التجارية والمعارض والملتقيات والمؤتمرات والمهرجانات، والمطاعم والمقاهي، ومواقع الترفيه والتسلية.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وافق على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين والتي تضمنت حظر التدخين في 13 موقعاً.