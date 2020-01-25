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بالفيديو.. «الماجد» يوضح حكم زكاة أرباح الأسهم لمن ظن أنه خسرها

بالفيديو.. «الماجد» يوضح حكم زكاة أرباح الأسهم لمن ظن أنه خسرها
عادل الحربي(صدى):

أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، مساء اليوم السبت، حكم زكاة أرباح الأسهم التي ظن الشخص بأنه خسرها.

وقال الشيخ سليمان الماجد، خلال مشاركته مع برنامج ” يستفتونك ” على فضائية الرسالة، بأنه إن كان الشخص قد ظن بأنها ذهبت وأنها لا تحصل فهذا أشبه بالمال ” الضمار ” أو المجهول فإن أصح الأقوال في هذه المسألة أنها لا تجب فيها الزكاة، وذلك إن كانت جميع الأرباح لا يعلمها.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 91933 ] نشر منذ 23 ساعة

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

[ عدد التعليقات: 32926 ] نشر منذ 19 ساعة

اذا خسر في الاسهم فهذا يعني انه لم يربح وبالتالي لا زكاه في اصول الاموال

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