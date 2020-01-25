بالفيديو.. «الماجد» يوضح حكم زكاة أرباح الأسهم لمن ظن أنه خسرها

عادل الحربي(صدى):

أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، مساء اليوم السبت، حكم زكاة أرباح الأسهم التي ظن الشخص بأنه خسرها.

وقال الشيخ سليمان الماجد، خلال مشاركته مع برنامج ” يستفتونك ” على فضائية الرسالة، بأنه إن كان الشخص قد ظن بأنها ذهبت وأنها لا تحصل فهذا أشبه بالمال ” الضمار ” أو المجهول فإن أصح الأقوال في هذه المسألة أنها لا تجب فيها الزكاة، وذلك إن كانت جميع الأرباح لا يعلمها.