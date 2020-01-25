بالفيديو.. «الماجد» يوضح حكم زكاة أرباح الأسهم لمن ظن أنه خسرها
أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، مساء اليوم السبت، حكم زكاة أرباح الأسهم التي ظن الشخص بأنه خسرها.
وقال الشيخ سليمان الماجد، خلال مشاركته مع برنامج ” يستفتونك ” على فضائية الرسالة، بأنه إن كان الشخص قد ظن بأنها ذهبت وأنها لا تحصل فهذا أشبه بالمال ” الضمار ” أو المجهول فإن أصح الأقوال في هذه المسألة أنها لا تجب فيها الزكاة، وذلك إن كانت جميع الأرباح لا يعلمها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91933 ] نشر منذ 23 ساعة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32926 ] نشر منذ 19 ساعة
اذا خسر في الاسهم فهذا يعني انه لم يربح وبالتالي لا زكاه في اصول الاموال