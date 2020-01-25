وليد الفراج : بعد ” شيل وحط ” النصر بطل الشتاء

الأحد 26
يناير
ما شاء الله على النصر يستحق التصدر الأهم لا للتخدير الإعلامي العمل العمل على الصدارة والمحافظة عليها وبذل قصارى الجهود لعلاج السلبيات وتعزيز الإيجابيات
يقولها من غير نفس الطبله الهراج ههههههههههههههههههههههه بجدارة وشرف رغم عن التحكيم واللجان والفساد
العالمي متصدر بكل شرف
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عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1765 ] نشر منذ 17 ساعة
ما شاء الله على النصر يستحق التصدر الأهم لا للتخدير الإعلامي العمل العمل على الصدارة والمحافظة عليها وبذل قصارى الجهود لعلاج السلبيات وتعزيز الإيجابيات
احمد[ عدد التعليقات: 1101 ] نشر منذ 14 ساعة
يقولها من غير نفس الطبله الهراج ههههههههههههههههههههههه بجدارة وشرف رغم عن التحكيم واللجان والفساد
العالمي متصدر بكل شرف