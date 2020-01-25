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  3. وليد الفراج : بعد ” شيل وحط ” النصر بطل الشتاء

وليد الفراج : بعد ” شيل وحط ” النصر بطل الشتاء




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1765 ] نشر منذ 17 ساعة

ما شاء الله على النصر يستحق التصدر الأهم لا للتخدير الإعلامي العمل العمل على الصدارة والمحافظة عليها وبذل قصارى الجهود لعلاج السلبيات وتعزيز الإيجابيات

[ عدد التعليقات: 1101 ] نشر منذ 14 ساعة

يقولها من غير نفس الطبله الهراج ههههههههههههههههههههههه بجدارة وشرف رغم عن التحكيم واللجان والفساد
العالمي متصدر بكل شرف

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