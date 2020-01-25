175 جولة ميدانية تقوم بها بلدية محافظة طريف خلال أسبوع على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة

سلطان الهوير(صدى):

قامت بلدية محافظة طريف خلال الاسبوع الماضي ممثلة في ادارة صحة البيئة جولات ميدانية على المنشات ذات العلاقة بالصحة العامة.

بلغ عدد هذه الجولات ١٧٥ جولة حرر خلالها ١٢ مخالفة و ٤٨ انذار كما تم مصادرة ٦٨ كيلو و ٢٠ لتر من المواد الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر وسيئة الحفظ وتم تطبيق الانظمة والتعليمات بحقهم .

من جانبه وجه رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي العنزي تكثيف الجهود فيما يتعلق بأعمال الرقابة الصحية ومتابعة الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية والمطاعم .

كما اكد ان بلدية محافظة طريف حريصة كل الحرص بعدم التهاون بجميع ما يتعلق بالصحه العامة .