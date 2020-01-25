175 جولة ميدانية تقوم بها بلدية محافظة طريف خلال أسبوع على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة
قامت بلدية محافظة طريف خلال الاسبوع الماضي ممثلة في ادارة صحة البيئة جولات ميدانية على المنشات ذات العلاقة بالصحة العامة.
بلغ عدد هذه الجولات ١٧٥ جولة حرر خلالها ١٢ مخالفة و ٤٨ انذار كما تم مصادرة ٦٨ كيلو و ٢٠ لتر من المواد الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر وسيئة الحفظ وتم تطبيق الانظمة والتعليمات بحقهم .
من جانبه وجه رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي العنزي تكثيف الجهود فيما يتعلق بأعمال الرقابة الصحية ومتابعة الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية والمطاعم .
كما اكد ان بلدية محافظة طريف حريصة كل الحرص بعدم التهاون بجميع ما يتعلق بالصحه العامة .
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