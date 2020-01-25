العدالة يحتج على الاتحاد لوجود 8 لاعبين أجانب في قائمته

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، عن تقدم نادي ‎العدالة باحتجاج رسمي إلى اتحاد كرة القدم ضد نادي ‎الاتحاد، وذلك لوجود 8 لاعبين أجانب في قائمته في لجنة الاحتراف.

وكان العدالة قد تعادل سلبيًا أمام فريق الاتحاد، مساء اليوم السبت، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الخامسة عشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وارتفع رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر بدوري المحترفين، كما ارتفع رصيد العدالة إلى النقطة العاشرة في المركز الخامس عشر.