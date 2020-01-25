خريطة تفاعلية مباشرة لانتشار فيروس كورونا  المستجد في العالم

بكين(صدى):

رصدت خريطة تفاعلية مباشرة أماكن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم

وأظهرت الخريطة لوحة معلومات تتبع الحالات المبلغ عنها يوميا، وهي تستند إلى بيانات من منظمة الصحة العالمية ولجنة الصحة الوطنية في الصين والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وغيرها من المصادر؛ لتوضيح انتشار الفيروس سواء في الصين أو غيرها من الدول.

وكان الفيروس القاتل المنتمي لعائلة “كورونا” أثار مخاوف وقلق العالم بعد تفشيه في دول عدة، وتسجيل عدة حالات إصابة ووفيات، منها 41 حالة وفاة وإصابة 1300 في الصين. اضغط هنا