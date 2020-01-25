بالصور.. أحلام تتزين بمجوهرات بقيمة 7 مليون دولار في حفل الرياض 

الرياض(صدى):

تألقت الفنّانة الإماراتية أحلام في حفلها الغنائي بالرياض، حيث بدت في صورة متداولة ترتدي فستان أسود يكسوه “ريش”، و قفازات مرسوم عليها عيون زرقاء.

وتزينت أحلام خلال حفلها الأخير في الرياض بمجوهرات تصل قيمتها إلى حوالي 7 مليون دولار، لتكون بذلك أغلى إطلالة لفنانة عربية حتى الآن.

وخطفت أحلام الأنظار حولها بعد إطلالتها الجذابة التي وصفها متابعوها بـ “الخفاش”، كما أثارت أحلام إعجاب جمهورها لتألقها في حفلها الغنائي بالرياض.