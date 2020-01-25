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  3. بالصور.. أحلام تتزين بمجوهرات بقيمة 7 مليون دولار في حفل الرياض 

بالصور.. أحلام تتزين بمجوهرات بقيمة 7 مليون دولار في حفل الرياض 

بالصور.. أحلام تتزين بمجوهرات بقيمة 7 مليون دولار في حفل الرياض 
الرياض(صدى):

تألقت الفنّانة الإماراتية أحلام في حفلها الغنائي بالرياض، حيث بدت في صورة متداولة ترتدي فستان أسود يكسوه “ريش”، و قفازات مرسوم عليها عيون زرقاء.

وتزينت أحلام خلال حفلها الأخير في الرياض بمجوهرات تصل قيمتها إلى حوالي 7 مليون دولار، لتكون بذلك أغلى إطلالة لفنانة عربية حتى الآن.

وخطفت أحلام الأنظار حولها بعد إطلالتها الجذابة التي وصفها متابعوها بـ “الخفاش”، كما أثارت أحلام إعجاب جمهورها لتألقها في حفلها الغنائي بالرياض.

 


13 تعليق

[ عدد التعليقات: 91933 ] نشر منذ يوم واحد

الفسق والبر شين ..

[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 23 ساعة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “…مثلَ هذه الأمةِ كمثلِ أربعةِ نفرٍ :
رجلٌ آتاه اللهُ مالًا و علمًا فهو يعملُ بعلمِه في مالِه ؛ ينفقُه في حقِّه ،
ورجلٌ آتاه اللهُ علمًا و لم يُؤْتِه مالًا و هو يقول : لو كان لي مثلُ هذا عملتُ فيه بمثلِ الذي يعملُ فهما في الأجر سواءٌ ،
ورجلٌ آتاه اللهُ مالًا و لم يُؤتِه علمًا فهو يخبطُ في مالِه ينفقُه في غيرِ حقِّه ،
ورجلٌ لم يؤْتِه اللهُ مالًا و لا علمًا ، و هو يقولُ : لو كان لي مثلُ هذا عملتُ فيه مثلَ الذي يعمل قال رسولُ اللهِ : فهما في الوزرِ سواءٌ”
صحيح الترغيب للألباني برقم: 16

[ عدد التعليقات: 32926 ] نشر منذ 20 ساعة

اوكي حلومه

[ عدد التعليقات: 4339 ] نشر منذ 16 ساعة

مين قدها ..
تغرف من ذهب …

[ عدد التعليقات: 6968 ] نشر منذ 16 ساعة

ربنا يستر عليك احلام دحين كل الحرامية عينهم عليك

[ عدد التعليقات: 1528 ] نشر منذ 13 ساعة

الله لايبلانا
الحمدلله والشكر على نعمة العقل

[ عدد التعليقات: 1094 ] نشر منذ 13 ساعة

ما شاء الله طله جميلة وقوية الله يزيدني ويزيدك

[ عدد التعليقات: 7900 ] نشر منذ 12 ساعة

أمااا على هاللون ** تحس أنك واقف قدام غراب (عود) يعني (كبير) فاتح جناحه بس مااا يطير *!!!!
*
أجل أيش ( يرقص و يتنطط ) ***!! ههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 12 ساعة

الله لايبارك فيها ولا في مجوهراتها

[ عدد التعليقات: 5708 ] نشر منذ 10 ساعات

ربنا لاتؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا

[ عدد التعليقات: 23498 ] نشر منذ 10 ساعات

اللهم ان هذا من عمل هيئة الترفيه فان كان هذا العمل مايرضيك فاهدهم الى سواء السبيل او ارنا فيهم مايرضيك ويرضينا

[ عدد التعليقات: 23498 ] نشر منذ 10 ساعات

اللهم آمين

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