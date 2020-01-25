وكيل إمارة الرياض: الرعاية الكريمة لحفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل امتداداً للاهتمام بالثقافات الموروثة

محمد السعران(صدى):

ثمن معالي وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يوم غد لحفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل .

وعد معاليه في تصريح صحفي هذا الدعم والرعاية الكريمة امتداداً للاهتمام بالثقافات والرياضات الاجتماعية الموروثة وإبراز المنافسات المحلية وتطويرها دولياً وجعلها جاذبة .

وأشار معالي وكيل إمارة الرياض إلى نجاحات المهرجان والمستوى العالي التي ظهرت به وأصبح عالميا .