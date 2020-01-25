جريمة مروعة.. أم ترمي طفلتيها من شرفة الطابق الرابع

القاهرة(صدى):

قامت أم بإلقاء طفلتيها من شرفة منزلهم بالطابق الرابع في مصر، مما أسفر عن مصرعهما.

وحاولت السيدة الانتحار بعدما ألقت بنفسها من الطابق الرابع، فهي ترقد في العناية المركزة بالمستشفى.

واتضح من التحريات الأولية للواقعة أن الأم كانت طبيعية ولم تظهر عليها علامات المرض النفسي، ففي يوم الواقعة فتحت شباك البلكونة، وألقت طفلتيها واحدة تلو الأخرى، ثم صرخت وقامت بإلقاء نفسها.