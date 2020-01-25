جريمة مروعة.. أم ترمي طفلتيها من شرفة الطابق الرابع
قامت أم بإلقاء طفلتيها من شرفة منزلهم بالطابق الرابع في مصر، مما أسفر عن مصرعهما.
وحاولت السيدة الانتحار بعدما ألقت بنفسها من الطابق الرابع، فهي ترقد في العناية المركزة بالمستشفى.
واتضح من التحريات الأولية للواقعة أن الأم كانت طبيعية ولم تظهر عليها علامات المرض النفسي، ففي يوم الواقعة فتحت شباك البلكونة، وألقت طفلتيها واحدة تلو الأخرى، ثم صرخت وقامت بإلقاء نفسها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91933 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53851 ] نشر منذ 23 ساعة
أمهات آخر زمن🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32926 ] نشر منذ 20 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
من المؤكد انه حصل عندها خلل عقلي بطريقه مفاجئه
أ بو سطام[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 15 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم