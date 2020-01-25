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    يناير

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  3. خوف شيلاء سبت بسبب كلب في البر !

خوف شيلاء سبت بسبب كلب في البر !




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32926 ] نشر منذ 18 ساعة

ايش عندها رايحه للبر والجو بارد

[ عدد التعليقات: 8586 ] نشر منذ 11 ساعة

خايفة من الكلب إبن الكلب،الحيوان..

[ عدد التعليقات: 23498 ] نشر منذ 10 ساعات

صحيح

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