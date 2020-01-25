خوف شيلاء سبت بسبب كلب في البر !

الأحد 26
يناير
هاااااااااي
بنت بلا دلع
كلب ذا مو فار😐
ايش عندها رايحه للبر والجو بارد
خايفة من الكلب إبن الكلب،الحيوان..
صحيح
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53851 ] نشر منذ 23 ساعة
هاااااااااي
بنت بلا دلع
كلب ذا مو فار😐
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32926 ] نشر منذ 18 ساعة
ايش عندها رايحه للبر والجو بارد
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8586 ] نشر منذ 11 ساعة
خايفة من الكلب إبن الكلب،الحيوان..
alfahd42[ عدد التعليقات: 23498 ] نشر منذ 10 ساعات
صحيح