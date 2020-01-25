إلغاء الطابور وتأخير الدوام في مدارس عدة مناطق بسبب موجة البرد

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم، اليوم السبت، عن تأخير الدوام غدًا في مدارس المنطقة بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح البلاد، كما أخرته إدارات تعليم عسير وحائل والرياض والحدود الشمالية وعنيزة والطائف وحفر الباطن والغاط.

وقالت أنه، بسبب موجة البرد الشديدة، تم إلغاء الاصطفاف الصباحي، واعتماد بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف يوم الأحد مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير.

وفي السياق نفسه، أكد مدير عام التعليم في عسير، الأستاذ سعد الجوني، على قادة وقائدات المدارس بتفعيل صلاحياتهم المتعلقة بتأجيل موعد الاصطفاف أو إلغائه، وفقا للظروف المناخية لكل قطاع، تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة، فضلًا عن إشعار أولياء الأمور وذلك تحقيقا لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس.

ونشرت إدارة تعليم عنيزة، تنويهًا: ” نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة، فقد وجه مدير تعليم عنيزة بإيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير بداية الحصة الأولى في جميع المدارس ورياض الأطفال، ليومي الأحد والاثنين الموافق 1-2/ 6/ 1441هـ للساعة 8:30 صباحاً، مع إبقاء الانصراف على الموعد المعتاد “.

و‏وجه مدير عام التعليم بمنطقة حائل المكلف، بتأخير بداية الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحا ليومي الأحد والاثنين 1-2 / 6 / 1441هـ، في جميع مدارس المنطقة؛ نظراً لموجة البرد الشديدة التي تشهدها المنطقة بداية الأسبوع؛ حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

ومن جانبها، وجهت إدارة تعليم الغاط بتأخير بداية اليوم الدراسي ليوم غدٍ الاحد الموافق ١٤٤١/٦/١هـ، وحتى الخميس ١٤٤١/٦/٥هـ، إلى الساعة ٨ صباحاً في جميع المدارس، مع استمرار الخروج في الوقت المعتاد.

وعقبت إدارة تعليم الحدود الشمالية: ” ‏نظراً لموجة البرد الشديدة هذا الأسبوع وبناء على رأي اللجنة المختصةوحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وجّه مدير تعليم الحدود الشمالية، عثمان العثمان بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1-6 حتى يوم الثلاثاء للساعة 9 في جميع مدارس المنطقة.. ‏تكون بداية الحصة الأولى التاسعة صباحاً في جميع مدارس المنطقة متمنياً للجميع الصحة والسلامة ” .

أما ‏مدير ‎تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، فقد وجه قادة وقائدات المدارس مع انخفاض درجة الحرارة، بتفعيل صلاحياتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي أو إقامته وفقاً لمدى الحاجة لذلك.