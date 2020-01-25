شرطة الشرقية تقبض على مواطن لتورُّطه في سرقة عدد من المنازل

الدمام(صدى):

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت – بفضل الله تعالى – عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة الخبر من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل.

‎وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بسرقة (٧) منازل بمحافظة الخبر والاستيلاء على محتوياتها من مبالغ مالية ومجوهرات، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.