بالصور.. إيهاب توفيق يغني في ملهى ليلي بعد أيام من وفاة والده
تجاوز الفنان المصري إيهاب توفيق، رحيل والده بسهرة غنائية في ملهى ليلي بالقاهرة، حيث قام بإحياء حفل غنائي في هذا الملهى.
وتعرض إيهاب توفيق لانتقادات لاذعة من قبل جمهوره بسبب قصر الفترة الزمنية بين الوفاة والعودة لخشبة المسرح.
وبدت في الصور المتداولة للحفل الغنائي علامات تجاوز الفنان لمحنة وفاة والده، حيث شهد الحفل تفاعلا كبيرا بين إيهاب توفيق وجمهوره.
يذكر أن والد إيهاب توفيق توفي إثر حريق نشب في منزله بمدينة نصر، حيث فارق الحياة مختنقا من الدخان.
الشاعر[ عدد التعليقات: 552 ] نشر منذ 23 ساعة
الأغاني تميت القلوب اسأل الله العافية والسلامة
مثل هالأشكال مايهمة يموت اللي يموت المهم فلوس وبس
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53851 ] نشر منذ 23 ساعة
واحد من العيال معي في القروب
تو أمه متوفيه
ومن ثاني يوم ينزل مقاطع يدق العود ويغني
في أمه😂😂😂😂😂😂😂😂
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 22 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون..
كان زمان[ عدد التعليقات: 4339 ] نشر منذ 16 ساعة
الله المستعان ..