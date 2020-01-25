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بالصور.. إيهاب توفيق يغني في ملهى ليلي بعد أيام من وفاة والده 

بالصور.. إيهاب توفيق يغني في ملهى ليلي بعد أيام من وفاة والده 
القاهرة(صدى):

تجاوز الفنان المصري إيهاب توفيق، رحيل والده بسهرة غنائية في ملهى ليلي بالقاهرة، حيث قام بإحياء حفل غنائي في هذا الملهى.

وتعرض إيهاب توفيق لانتقادات لاذعة من قبل جمهوره بسبب قصر الفترة الزمنية بين الوفاة والعودة لخشبة المسرح.

وبدت في الصور المتداولة للحفل الغنائي علامات تجاوز الفنان لمحنة وفاة والده، حيث شهد الحفل تفاعلا كبيرا بين إيهاب توفيق وجمهوره.

يذكر أن والد إيهاب توفيق توفي إثر حريق نشب  في منزله بمدينة نصر، حيث فارق الحياة مختنقا من الدخان.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 552 ] نشر منذ 23 ساعة

الأغاني تميت القلوب اسأل الله العافية والسلامة
مثل هالأشكال مايهمة يموت اللي يموت المهم فلوس وبس

[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 22 ساعة

انا لله وانا اليه راجعون..

[ عدد التعليقات: 4339 ] نشر منذ 16 ساعة

الله المستعان ..

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