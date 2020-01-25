 بالفيديو.. المغامسي يوضح مفهوم الولاية في الإسلام 

علي القحطاني(صدى):

تحدث الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، عن مفهوم الولاية في الإسلام، قائلا:”من تولاه الله لن يضيع”.

وأبان المغامسي خلال حواره في برنامج الأبواب المتفرقة، أن ولاية الله تنال بأداء النوافل والفرائض، مشيرا إلي أن الولاية تنقسم لقسمين هما الولاية على النفس والولاية على المال.

وأوضح أن الولاية بين العامة بمعني السلطة، مبينا أن ولي الأمر في الشرع هو الحاكم، مشددا:” لا تعطي البيعة لشخصين، فالبيعة لايمكن أن تنعقد إلا لذكر ولا يمكن أن تكون لأنثي”.

وتابع :”ولاية الأب علي ابنته من أعظم الولايات رسوخا وثباتا في الدين وأشدها ولا يمكن أن تنزع منه إلا بأمور تثبت حقيقة أمام القاضي، فالقاضي وحده من يملك نزع ولاية الأب عن ابنته”.