الأخضر الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا لنهائي آسيا

ماجد محمد(صدى):

اختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا اليوم، استعداداته للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، التي تقام غدا أمام منتخب كوريا الجنوبية في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت تايلاند ( الثالثة والنصف مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب راجامانغالا بمدينة بانكوك.

وأجرى المنتخب الأولمبي حصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، حيث تركّزت على تطبيق اللاعبين لمناورة مصغّرة، أعقبها مران على ركلات الترجيح.

وأكد المدير الفني للمنتخب أن لاعبي الأخضر سيقدمون كل ما لديهم من أجل العودة بكأس البطولة إلى أرض الوطن، مبينًا أنهم حققوا منجزًا يُفتخر به وهو التأهل لأولمبياد طوكيو.

وأضاف : “سنستمتع في المباراة النهائية بعيدًا عن الضغوطات التي حدّت اللاعبين من تقديم مستوياتهم المعروفة عنهم، ونسأل الله أن تكون خير ختام لنا في هذه البطولة”.