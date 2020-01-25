التعادل السلبي يفرض نفسه على لقاء الاتحاد والعدالة

طلال الغامدي(صدى):

تعادل نادي الاتحاد سلبيًا أمام فريق العدالة، مساء اليوم السبت، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة لخامسة عشر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وشهد الشوط الأول استحواذ الفريق الاتحادي على مجريات المباراة ويدعمه الإضافات الجديدة الشتوية، ولكن لم تشكل هجماتهم خطورة على مرمى فريق العدالة الذي اعتمد على الهجمات المرتدة بقيادة اليو سيسيه، وكارلوس اندريه.

وكاد من كارلوس اندريا أن يسجل هدف أول للعدالة في الدقيقة 63 من عمر المباراة وتعاطف القائم الأيسر لجروهي حارس الاتحاد ويمنع هدف مؤكد للعدالة؛ بينما سيطر الاتحاد على منتصف الملعب ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى فريق العدالة.

وعقب المباراة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر بدوري المحترفين، كما ارتفع رصيد العدالة إلى النقطة العاشرة في المركز الخامس عشر.