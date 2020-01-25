بالفيديو.. ‏جيوفينكو: أحتاج للحظ في تنفيذ الركلات الحرة

طلال الغامدي(صدى):

كشف مهاجم الهلال، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، اليوم السبت، عن ما ينقصه في تنفيذه للركلات الحرة، وذلك عقب مباراة الفريق أمام الشباب والتي انتهت بتعادلهما سلبيًا ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي السياق نفسه، أوضح جيوفينكو، للقنوات الرياضية السعودية، عقب انتهاء المباراة: ” الفرق بيننا وبين المتصدر نقطة ، وأحتاج للحظ في تنفيذ الركلات الحرة ” .

وكان الهلال قد تعادل سلبيًا أمام الليوث؛ ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة يحتل بها المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري خلف النصر الذي يقبع في المركز الأول برصيد 33 نقطة؛ فيما جاء الشباب في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.