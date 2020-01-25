بالفيديو.. مصرف « الراجحي » يوفر تمويلًا شخصيًا دون زيارة البنك لأول مرة بالمملكة

الرياض(صدى):

أطلق مصرف الراجحي، اليوم السبت، خدمة طلب وتنفيذ التمويل الشخصي عن طريق تطبيق المباشر كأول مصرف يتيح هذه الخدمة عن طريق القنوات الرقمية في المملكة.

وأوضح المصرف، أن شروط التأهل للمتقدم هي: الحد الأدنى للخدمة يبدأ من شهر ويعتمد ذلك حسب جهات العمل المعتمدة لدى المصرف، تحويل الراتب، ويجب موافقة مصرف الراجحي على العميل.

وقال أن المستندات المطلوبة هي: تعبئة نموذج الطلب الخاص بالتمويل الشخصي، صورة من الهوية الشخصية، خطاب تعريف من جهة العمل، خطاب تحويل الراتب وذلك حسب جهة العمل؛ بينما يمكن تقديم طلب التمويل الشخصي من خلال تطبيق المباشر.

وعند الحصول على الموافقة الائتمانية عبر التطبيق، يمكن تنفيذ طلب التمويل الشخصي بشكل فوري، حيث سيتم إشعارك بالمبلغ الذي بإمكانك الحصول عليه من خلال التطبيق؛ فيما يتيح لك مصرف الراجحي الحصول على التمويل الشخصي عبر تطبيق المباشر بخطوات بسيطة:

اختر منتجات التمويل من القائمة الرئيسية، ثم اختر التمويل الشخصي، وبعدها قم بتعبئة بيانات التمويل، وسيقوم المصرف بمراجعة الطلب والإفادة بنتيجة دراسة الطلب، أما بعد ذلك الموافقة على عقد بيع السلعة، ثم اختر التوكيل ببيع السلعة وإيداع المبلغ في الحساب.

وعقب ذلك، أدخل كلمة المرور المؤقتة المرسلة إلى جوالك، قم بالتوقيع على سند الأمر، وبعد ذلك سيتم إيداع المبلغ؛ بينما مميزات الخدمة: تنفيذ طلب التمويل إلكترونياً في أي وقت ومن أي مكان، والحصول على مبلغ التمويل بشكل فوري دون الحاجة لزيارة الفرع؛ فضلًا عن سرعة التنفيذ ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالتمويل، ومتطلبات أسهل للحصول على تمويلك الشخصي، معدل الربح السنوي يبدأ من 3.65%.