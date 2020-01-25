الشباب يتعاقد مع الأرجنتيني بانيغا
أعلن رئيس نادي الشباب خالد البلطان، اليوم السبت، عن التوقيع مع اللاعب الأرجنتيني الدولي بانيغا، مؤكدًا نية الشباب بالتفاوض مع إشبيلية لشراء المتبقي من عقد اللاعب.
وأكد خالد البلطان، أن لاعب الفريق عبدالمجيد الصليهم رفض العرض الذي قدمته إدارة الليوث له؛ فيما وافق على عرض نادي النصر.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1750 ] نشر منذ يوم واحد
الله يخلف علينا كسعوديين. قبل كم يوم اقول للنادي الاهلي اللي انا اشجعه لا تتعاقدون معاه لاعب ما تركه اشبيلية الا وهو منتهي.
اللاعب في يونيو القادم يدخل 32 سنة. ممكن يكون ممتاز اوك ولكن اذا طلع سكه والشباب مسوي معاه عقد 3 سنوات. مدري كيف انديتنا تفكر والبلاء باللي يدفع الرواتب للاعبين منتهين وجايين عندنا بس لجمع الاموال.