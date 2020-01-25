الشباب يتعاقد مع الأرجنتيني بانيغا

طلال الغامدي(صدى):

أعلن رئيس ‎نادي الشباب خالد البلطان، اليوم السبت، عن التوقيع مع اللاعب الأرجنتيني الدولي بانيغا، مؤكدًا نية الشباب بالتفاوض مع إشبيلية لشراء المتبقي من عقد اللاعب.

وأكد خالد البلطان، أن لاعب الفريق ‏عبدالمجيد الصليهم رفض العرض الذي قدمته إدارة الليوث له؛ فيما وافق على عرض نادي ⁧‫النصر‬⁩.