تزويد «التمساح» بكاميرات فيديو فائقة الدقة

موسكو(صدى):

زودت مروحية “كا – 52” (التمساح) الروسية بأنظمة اتصال فيديو تسمح للطيار بإرسال معلومات الاستطلاع الجوي على شكل مقاطع فيديو حية “أون لاين” إلى مركز القيادة.

وقال مدير عام شركة “الأنظمة اللاسلكية التقنية”، بافيل لابتيف، إن “كا – 52” هي مروحية وحيدة في العالم تم تزويدها بأجهزة قادرة على إرسال الفيديوهات الحية فائقة الدقة أثناء تحليقها بسرعة كبيرة، كما بمقدور الأجهزة إرسال تلك الفيديوهات إلى مروحيات أخرى تدعمها جوا.

وأشار إلى أن تلك الأجهزة نصبت كذلك في نماذج المروحية التي تصدر إلى بلدان أخرى.

وأكد أن معهد “مينتس” اللاسلكي التقني اخترع عام 2011 منظومة “بريز” لاتصال الفيديو القائم على الموجات العريضة التي تسمح بإرسال الفيديوهات الحية من مروحية إلى أخرى وإلى مركز القيادة، فضلا عن إرسال الفيديوهات المسجلة من الرادارات وكاميرات الفيديو والمعلومات عن مواصفات تحليق المروحية.