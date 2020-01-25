مصر تقضي بالسجن ضد قنصل إيطالي هرّب 21 ألف قطعة أثرية

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة مصرية، حكمًا يقضي بسجن قنصل إيطاليا الفخري السابق لاديسلاف أوتاكار ساكاكال؛ لقيامه بتهريب قطعا أثرية وعملات ذهبية وأقنعة مذهبة وتابوت خشبي، فيما جاء الحكم غيابيًا لوجوده هاربا خارج البلاد.

ويتردد أن المتهم موجود في إيطاليا التي عثرت الشرطة فيها على شحنته المهربة مخبأة في حاوية عقب وصولها بحرا من مصر عام 2017، وهي عبارة عن 21 ألفا و588 قطعة أثرية من بينها 21 ألف عملة ذهبية، من المعتقد أنها نهبت من المقابر الأثرية.