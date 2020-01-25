6 أمراض قاتلة تصيب مدمن الحشيش 

علي القحطاني(صدى):

تحتوي مادة الحشيش على العديد من المواد الخطرة، ومن أهم هذه المواد مادة تتراهيدروكنابينول (THC).

وتتسبب مادة الحشيش المخدرة في حدوث مشاكل صحية ونفسية وجسدية خطيرة، ومن بين العلامات الدالة على تعاطي شخص ما للحشيش؛ إحمرار العينين، كثرة الهروب والانعزال، الجوع والعطش، الضحك المفاجئ دون مبرر، بطء في التركيز وضعف في الذاكرة، تبلد المشاعر، بالإضافة إلى استخدام أدوات تدل على تعاطي الحشيش، وفقا لإنفوجرافيك نشرته اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

ويشار إلي أن الحشيش يتسبب في هلاوس سمعية وبصرية والإصابة بأمراض القلق والفصام والاكتئاب و اختلال إدراك الزمن والأشكال وكذلك اضطراب تحديد الزمان والمكان.