بسبب « خلع في الكتف ».. السومة يغيب 14 يومًا عن الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، على غياب مهاجم النادي الأهلي، اللاعب السوري عمر السومة لمدة أسبوعين عقب إصابته بخلع في الكتف، بحسب ما أظهرته الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها.

وأوضحت أن السومة، سيغيب عن مواجهات فريقه أمام استقلال دوشنبه في الملحق الآسيوي ومواجهتي العدالة والاتفاق في بطولة دوري المحترفين؛ فيما يسعى السويسري كريستان جروس، المدير الفني للراقي، إلى تجهيز البدلاء بشكل جيد من أجل تعويض غياب الهداف السوري.

وقاد السومة الراقي للفوز على الرائد بعدما سجل هدفين في دقيقة واحدة خلال الشوط الثاني، قبل أن يخرج مصابا بعدما أحرز هدفه الثاني؛ ليحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة.