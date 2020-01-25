بالفيديو.. لاعب الشباب: كنا ندًا قويًا للهلال وكان بإمكاننا الفوز

ماجد مجمد(صدى):

أكد ‏محمد سالم لاعب ‎فريق الشباب، أن فريقه كان بإمكانه الفوز على الهلال في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بتعادلهما سلبيًا.

وقال لاعب الشباب، في تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية عقب المباراة: ” كنا ند قوي للهلال وكان بإمكاننا الفوز و أضعنا خمسة أهداف أكيدة “؛ فيما أضاف أسبيريا، لاعب الليوث: ” كنا نستحق الفوز وقدمنا آداء جيد و أنا حزين على نتيجة المباراة ” .

‎

وكان الهلال قد تعادل سلبيًا أمام الليوث؛ ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة يحتل بها المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري خلف النصر الذي يقبع في المركز الأول برصيد 33 نقطة؛ فيما جاء الشباب في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.