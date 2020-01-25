بالفيديو مدرب الهلال: لم يكن لدينا وقتًا كافيًا للإعداد للمباراة

ماجد محمد(صدى):

أكد المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، أنه لم يكن أمام الفريق الوقت الكافي للإعداد لمباراته أمام الشباب التي انتهت بالتعادل السلبي، مساء اليوم السبت، صمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال لوشيسكو، عقب المباراة: ” المشكلة ليست من يلعب ومن لايلعب. مشكلتنا ليس لدينا الوقت الكافي للإعداد في ظل ضغط المباراة. دورنا هو تفادي إرهاق اللاعبين وبالتالي خسارتهم “؛ مضيفًا: ” أمامنا أسبوعين لدينا بها وقت راحة أطول نسبيًا، نتمنى أن نستفيد منها ” .

وكان الهلال قد تعادل سلبيًا أمام الليوث؛ ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة يحتل بها المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري خلف النصر الذي يقبع في المركز الأول برصيد 33 نقطة؛ فيما جاء الشباب في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.