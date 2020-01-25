خالد القحطاني: ليس هناك مقارنة بين الهلال بطل القارة حاليًا وهلال زوران السابق

ماجد محمد(صدى):

علق المحلل الرياضي خالد القحطاني، اليوم السبت، على نتيجة مباراة الهلال أمام الشباب في إطار الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقال خالد القحطاني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏تعادل الهلال في مباراتين أمام أندية مثل الشباب والفيصلي لا يعطي أي سبب منطقي لتشبيه هذا الفريق بطل القارة بهلال زوران الموسم الماضي ” .

وأضاف ” القحطاني ” : ” الفوارق شاسعة بين قوة الفريقين وإمكانيات مسيرية فهو في أسوأ أحواله لم يخسر وأمامه 15 مباراة دورية بفارق النقطة.. الفرص متساوية بين المتنافسين “.