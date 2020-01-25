بالصور.. كيا تقدم نسخة أكثر فخامة بعد الطلب المتزايد علي تيلورايد الجديدة

سيول(صدى):

واجهت كيا مشكلة كبيرة بسبب الطلب المتزايد علي شراء سيارة تيلورايد الجديدة، لذلك تعتزم زيادة إنتاج تيلورايد إلى 100,000 سيارة سنوياً.

وتستعد كيا للمنافسة القوية في الأسواق بعد حصولها على مجموعة من الجوائز بما في ذلك جائزة الـ SUV الأفضل في أمريكا الشمالية، مما يجعاها تتغلب على هيونداي باليسايد ولينكون.

وتسعى كيا في توسيع تشكيلة تيلورايد، حيث ترددت شائعات عن تقديمها لنسخة أكثر فخامة، جنباً إلى جنب مع نسخة مخصصة للطرق الوعرة.