تنبيه للمواطنين في جمهورية الصين الشعبية

بكين(صدى):

دعت سفارة المملكة لدى الصين، المواطنين المتواجدين في مقاطعة ووهان إلى سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا.

وقالت السفارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بالنظر إلى انتشار فايروس “كورونا” الجديد وحرصاً على سلامة المواطين السعوديين تأمل سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصين الشعبية من المواطنين السعوديين المتواجدين في مقاطعة “ووهان” سرعة التواصل معها».

ونشرت السفارة في منشورها عدة أرقام للتواصل تضمنت رقم السفير، ورئيس القسم القنصلي، ومسؤول شؤون السعوديين وفقاً للتالي: السفير: 18511178585 رئيس القسم القنصلي: 18500224844 مسؤول شؤون السعوديين: 15011007558.