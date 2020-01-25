5 أسباب لاحتباس البول عند كبار السن  

أميرة خالد(صدى):

تعددت أسباب احتباس البول عند كبار السن ومن بينها تضخم البروستاتا والتهاب المثانة، حيث أن احتباس البول هو عدم القدرة على إفراغ البول.

ونستعرض أسباب احتباس البول عند كبار السن ومن أبرزها أولا.. تضخم البروستاتا أو حصوات المثانة أو تضيق مجرى البول.

ثانيا.. الالتهابات المهبلية والتهاب البروستاتا الحاد

ثالثا.. الأدوية ذات الخصائص المضادة للكولين، مثل مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، تسبب احتباس البول عن طريق تقليل تقلص العضلات النافصة للمثانة.

رابعا.. الخلايا العصبية: يعتمد الأداء الطبيعي للمثانة والمسالك البولية السفلية على التفاعل المعقد بين المخ والجهاز العصبي اللاإرادي والأعصاب الجسدية التي توفر المثانة.

خامسا.. التهاب الفرج الحاد عند النساء نتيجة التصلب الحزاز المهبلي