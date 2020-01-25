خبراء يحذرون الطلاب من أبرد موجة صقيع

نايف السالم(صدى):

حذر خبراء الطقس، المواطنين وخاصة الطلاب من انخفاض درجات الحرارة هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن تكون أبرد ليالي هذا العام 1441.

وقال خالد الزعاق : الليلة سوف تكون درجات الحراره جداً منخفضة ومن المتوقع ان تكون أبرد ليالي هذا العام 1441، لذلك يفضل عدم الخروج للتنزه في المناطق المفتوحة واستخدام وسائل التدفئة خاصة للصغار وكبار السن

في حين قال زياد الجهني : على أولياء أمور الطلبة وأمهات الأطفال التنبه إلى ملابس ذويهم قبل الذهاب إلى المدرسة وإردائهم الملابس الشتوية الثقيلة خلال هذين اليومين، فهذا الأسبوع سيكون أبرد أسابيع الدراسة لهذه السنة”.