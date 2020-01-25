بالفيديو.. عبدالله المعيوف: نقطة رغم النقص العددي أفضل من لا شيء

ماجد محمد(صدى):

علق حارس مرمى نادي الهلال، عبدالله المعيوف، على نتيجة مباراة الفريق أمام فريق الشباب، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ملعب الملك فهد الدولي، في إطار الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد عبدالله المعيوف، عقب اللقاء، أن الإصابات التي تعرض لها الزعيم أثرت على أدائه؛ حيث قال: ” تطلع بنقطة وحيدة وأنت مطرود منك لاعب أفضل من لا شيء ، والإصابات أثّرت على الفريق ” .

وكان الهلال قد تعادل سلبيًا أمام الليوث؛ ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة يحتل بها المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري خلف النصر الذي يقبع في المركز الأول برصيد 33 نقطة؛ فيما جاء الشباب في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.