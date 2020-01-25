وزيرة أرمينية في حكومة لبنان الجديدة

بيروت(صدى):

كشف الرئيس المكلف في لبنان حسان دياب عن أعضاء الحكومة الجديدة، مساء الثلاثاء، والتي اشتملت على 6 عناصر نسائية من بينهن وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان، والتي تعد أول أرمينية تتمسك بحقبة وزارة في لبنان.

وعن ” أوهانيان “؛ فهي مواليد الأول من يناير عام 1984، فى جبل لبنان، حاصلة على شهادة البكالوريا اللبنانية فرع علوم الاجتماعية والاقتصادية عام 2002، كما حصلت على إجازة في العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية عام 2005.

ونالت الوزيرة الجديدة في عام 2017 على دبلوم إدارة مشاريع جامعة هايكازيان CCE؛ بينما في 2017 -2019 شغلت منصب مديرة مركز زوارتنوتس التربوي والتأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لجمعية العامليين الاجتماعيين للطائفة الأرمنية اللبنانية، كما عملت في عام 2007-2008 مرشدة اجتماعية في مطرانية الأرمن الأرثوذكس في لبنان.