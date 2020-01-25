خالد النمر: احذر الاختلاط بالمصاب بهذه الأعراض

علي القحطاني(صدى):

حذر الدكتور خالد النمر أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من مصافحة المصاب بأعراض ” كحة وزكام وحرارة”، مؤكدا على ضرورة استراحة المصاب في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين.

وقال النمر عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” : إذا حسيت بحراره وكحة فراجع الطبيب وخذ الدواء المناسب، وأبقى في المنزل، وتجنب الاختلاط بالآخرين ونشر العدوى بينهم (اسواق,عزايم,استراحات..الخ)

وأضاف : يجب عدم السفر، تغطية الفم والأنف بالمناديل (أثناء) وليس بعد الكحة/العطاس. المحافظة على نظافة اليدين دوما، وتجنب مصافحة المصاب بكحة,زكام,حراره …الخ