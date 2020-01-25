بالصور.. الشباب يفرض التعادل السلبي أمام الهلال

ماجد محمد ـ تصوير:محمد السعران(صدى):

تعادل نادي الهلال ومضيفه الشباب سلبيًا، مساء اليوم السبت، في المباراة التي يحتضنها ملعب الملك فهد الدولي، في إطار الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الشوط الأول، نال لاعبو الشباب على فرصة في غاية الخطورة، بعد رمية تماس طوية من على يمين منطقة الجزاء لعبها عبدالله الشامخ داخل منطقة الجزاء وصلت إلى كريستيان جيوانكا، الذي سددها خلفية مزدوجة بطريقة رائعة تصدى لها حارس الهلال، في الدقيقة 12.

وسدد جيوفينكو تسديدة رائعة من فوق الحائط البشري في اتجاه مرمى الشباب في الدقيقة 25، أنقذها الحارس فاروق بن مصطفى ببراعة، كما أنقذ المعيوف مرمى الهلال من هدف محقق، في الدقيقة 26، حيث قام جوانكا بتمريرة رائعة وصلت إلى ديوب المتواجد داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة تصدى لها حارس الزعيم.

وحصل لاعبو الهلال، على فرصة في غاية الخطورة، وصلت الكرة إلى ياسر الشهراني الذي أنطلق وأرسل عرضية داخل منطقة الجزاء حولها بافيتيمبي جوميز بالرأس، مرت بجوار القائم، فيما حصل علي آل بليهي لاعب الهلال على بطاقة حمراء في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي الهلال إلى 32 نقطة يحتل بها المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري خلف النصر الذي يقبع في المركز الأول برصيد 33 نقطة؛ فيما جاء الشباب في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.