« تعليم الجوف » : تأخير بداية دوام الطلاب بسبب موجات البرد

عادل الحربي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم في منطقة الجوف، اليوم السبت، عن تأخير بداية دوام الطلاب والطالبات يوم الأحد والأثنين حتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً؛ بسبب موجات البرد الشديدة.

وأوضحت إدارة تعليم الجوف، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن: ” وجّه المدير العام لإدارة ‎تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي، بتأخير بداية الدراسة ليومي الأحد والاثنين 1-2 / 6 / 1441هـ إلى الساعة 8:30 صباحًا في جميع المدارس ” .

وأكدت أن ذلك جاء: ” ‏نظراً لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ” .