بالفيديو.. مواطنة تروي تجربتها مع الحراثة وقيادة السيارات
تحدثت مواطنة عن تجربتها مع الحراثة، قائلة:” ضحيت باستكمال تعليمي من أجل رعاية والدي وزوجة أبي، بعد تقدمهم في السن”.
وقالت عطرة خاال حوارها في برنامج “في أسبوع” إنها عشقت حياة الزراعة وتربية الحيوانات، مما دفعها لتعلم قيادة السيارات والحراثة قبل 8 سنوات من عمرها الذي لم يتجاوز 19 عاما.
وأبانت أنها تنظم حياتها بين العمل في الزراعة والمنزل والمدينة والقرية.
فتاة الحراثة
تعلمت قيادة السيارة وحرث الأرض رغم صغر سنها
تقرير محمد الجميري #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/DIQeURPLEa
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) January 25, 2020
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53851 ] نشر منذ 22 ساعة
يالبى اللهجه الجنوبية
الله يسعدها😘