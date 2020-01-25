بالفيديو.. مواطنة تروي تجربتها مع الحراثة وقيادة السيارات  

علي القحطاني(صدى):

تحدثت مواطنة عن تجربتها مع الحراثة، قائلة:” ضحيت باستكمال تعليمي من أجل ‏رعاية والدي وزوجة أبي، بعد تقدمهم في السن”.

وقالت عطرة خاال حوارها في برنامج “في أسبوع” إنها عشقت حياة الزراعة وتربية الحيوانات، مما دفعها لتعلم قيادة السيارات والحراثة قبل 8 سنوات من ‏عمرها الذي لم يتجاوز 19 عاما.‏

وأبانت أنها تنظم حياتها بين العمل في الزراعة والمنزل والمدينة والقرية.‏