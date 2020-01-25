موردة سلاح أوكرانية من ضحايا الطائرة المنكوبة

طهران(صدى):

كشفت تقارير صحفية بأن إحدى ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في إيران، كانت سيدة أعمال اوكرانية تدير شركتين تشتبه الأمم المتحدة في صلتهما بتجارة الأسلحة الغامضة التي تؤجج الحرب في ليبيا.

واتضح أن الشركتان اللتان كانت أولينا مالاخوفا ( 38 عاما) تديرهما هما ” SkyAviaTrans” ومقرها أوکرانیا، و شركة ” Volaris Business” ومقرها اسكتلندا، وهما شركتان متخصصتان في الشحن الجوي.

وتمتلك الشركتان طائرة واحدة فقط لكنها دمرت في ليبيا في أغسطس من العام الماضي.

ومن غير المعروف ما الذي كانت تفعله مالاخوفا في طهران في حين قال متحدث باسم شركة “SkyAviaTrans” إن الشركة لم يكن لها أي أعمال في إيران، ولم تكن على علم أن مالاخوفا كانت موجودة في إيران في تلك الفترة.