شركة مجموعة سدر تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات عن وظائف شاغرة للعمل بمكة المكرمة ( للسعوديين فقط ) لحملة المؤهلات التالية مع توفر الخبرة حسب شروط كل وظيفة :

وأشترطت درجة البكالوريوس، شهادة جامعية متوسطة، دبلوم ثانوي، دبلوم ثانوي صناعي، مؤهل مركز دبلوم مهني بعد الكفاءة

وذلك بالمسميات التالية : مساعد مدير مشروع، مدير قسم الأعمال المدنية والمعمارية، مدير قسم الزراعة، مدير قسم أعمال التبريد والتكييف، مدير قسم الأعمال الميكانيكية، مدير قسم الأعمال الإلكترونية، مدير قسم الأعمال الكهربائية، مهندس تبريد وتكييف.

بالأضافة إلى مهندس ميكانيكي، مهندس كهربائي، مهندس شبكات حاسب آلي، مراقب مدني / معماري، مراقب ميكانيكا تبريد وتكييف، فني تبريد وتكييف، مراقب ميكانيكي عام، فني ميكانيكي عام، فني كهرباء جهد منخفض، فني شبكات حاسب آلي، مدير قسم النظافة، مراقب نظافة

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