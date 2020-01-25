سبب إصابة خالد النبوي بجلطة قلبية 

القاهرة(صدى):

كشف عميد معهد القلب السابق الدكتور جمال شعبان، عن سبب إصابة الفنان المصري خالد النبوي بجلطة قلبية في شريان التاج الخلفي، هو ممارسته تمارين رياضية عنيفة في قاعة الرياضة.

وأبان شعبان خلال مداخلة هاتفية أن النبوي أجرى عملية جراحية لتركيب دعامة طبية، لافتا: “نجحنا، إننا ننقذه بسرعة، لأنه فوق سن الخمسين”.

ودعا شعبان لأخذ الحذر من ممارسة الرياضة العنيفة أو العمل بجهد شاق لمن هم فوق الخمسين، قائلا: “ينبغي ممارسة الرياضة بعقلانية حسب عمر الشخص ولياقته البدنية والحد الأقصى لمعدلات القلب التي يتم قياسها بشكل دوري”.